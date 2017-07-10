Концерн «Калашников» планирует возродить производство мотоциклов. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Чемезов отметил, что перед концерном сейчас поставлена задача вывести мотоциклетное производство на новый уровень. Он также добавил, что «Калашников» становится многопрофильным предприятием, выпускающим широкий спектр товаров.

«Сегодня это многопрофильное предприятие, которое выпускает разную продукцию, в том числе ружья для охотников, винтовки для спортсменов-стрелков и биатлонистов, разрабатывает оборудование для страйкбола и пейнтбола», — сказал Чемезов.

Глава «Ростеха» также рассказал, что концерн после приобретения компании Рыбинской верфи занимается проектированием и строительством скоростных катеров, кораблей малого и среднего водоизмещения для нужд Минобороны и для гражданских целей. Сергей Чемезов также добавил, что из предбанкротного состояния «Калашников» удалось вывести за четыре года.