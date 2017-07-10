Вывод немецкого воинского контингента начался 9 июля с авиабазы Инджирлик в Турции, пишет онлайн-издание Der Spiegel со ссылкой на официальную информацию министерства обороны Германии.

Согласно данным, в первую очередь в Иорданию из Турции планируется вывести заправочные самолеты, а затем разведчики-бомбардировщики «Торнадо».

На турецкой базе находились почти 260 немецких солдат, которые обслуживали полеты в рамках миссии международной коалиции по борьбе с террористами ИГ (организация запрещена в России).

Вывести самолеты с авиабазы было решено после повторного запрета немецким депутатам посетить военнослужащих на базе. Такое решение власти Турции объяснили нежеланием Германии выдавать военных, подозреваемых в попытке госпереворота в июле 2016 года.