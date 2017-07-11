Неудачное выступление женской сборной России на Евробаскете-2017 — проигрыш в 1/8 финала и автоматический пропуск чемпионата мира-2018 — обернулось скандалом. Сразу после поражения от Греции наставник российской команды Александр Васин заявил, что разыгрывающая Эпифанни Принс была вялой и играла обособленно, что сказалось на итоговом результате. Также тренер разделил баскетболисток сборной на русских и не русских: «В ней [Принс] нет огня, и это передается другим игрокам. В концовке уже мы заканчивали российской пятеркой. И вы видели огонь и желание у игроков. Они боролись до конца».

На резкие заявления Васина уже отреагировали руководители курского «Динамо» — команды, за которую выступает натурализованная американка. Они написали открытое письмо главе Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко. В нем клуб потребовал принести Принс извинения, аргументировано ответив на все высказывания тренера.

По итогам заседания исполкома РФБ Александр Васин был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Однако пока реакции на открытое письмо «Динамо» не последовало.

Ситуацию прокомментировала исполнительный директор курского клуба Виктория Сгонникова.

— Нам позвонила председатель тренерского совета женских сборных и помощник главного тренера Анна Архипова-фон Калманович, которая сказала, что к Принс нет никаких претензий, — рассказала «Известиям» Виктория Сгонникова. — На протяжении всего турнира у нее была высокая температура, которую сбивали антибиотиками. Все знают, что при высоких нагрузках это дает осложнение на внутренние органы. Тем не менее, Эпифанни не пропустила ни одной тренировки, ни одной игры, показала высокую результативность. Поэтому Архипова-фон Калманович сгладила ситуацию по этому вопросу.

По словам представителя «Динамо», Эпифанни Принс готова продолжить карьеру в сборной России.

— Принс имеет российский паспорт, поэтому если она вновь получит вызов в сборную, то примет его, — отметила исполнительный директор курского клуба. — Она настоящий боец, поэтому не обращает внимание на такие выпады в свой адрес. Мы не обсуждали с ней эту ситуацию, сейчас она сконцентрирована на выступлении в WNBA (Принс имеет контракт с клубом женской НБА «Нью-Йорк Либерти»).

Теперь уже бывший тренер сборной России Александр Васин также дал разъяснение своим послематчевым заявлениям. Он заявил, что фразы из его интервью были вырваны из контекста, а его высказывания в адрес Принс относились лишь к ее физическому состоянию. Расистского подтекста в его словах не было, подчеркнул экс-наставник команды.

29-летняя Эпифанни Принс получила российский паспорт в 2010 году, однако проиграла конкуренцию и не поехала на Евробаскет-2011 и Олимпийские игры-2012. Первым крупным международным турниром для американки стал Евробаскет-2013, который закончился фиаско нашей сборной (13-е место) и отставкой литовского тренера Альфредаса Вайнаускаса.

Принс не вызывалась на матчи квалификации к Евробаскету-2015, но впоследствии была включена в окончательный состав команды. Сборная заняла шестое место и не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры. Тогда Принс явно чувствовала себя не в своей тарелке, допуская много потерь. Спустя два года ситуация повторилась. Американка пропустила квалификационные игры из-за травмы, но поехала на Евробаскет-2017. Принс в среднем играла 33,8 минут, забивала по 13 очков, делала 5 подборов и 5 результативных передач. Однако ее стараний не хватило даже для выхода команды в четвертьфинал.

Добавим, в составе курского «Динамо» 29-летняя Принс выиграла Евролигу-2017, два Кубка России и четыре серебряные медали российской Премьер-лиги.

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