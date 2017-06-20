Лидер курского «Динамо» и баскетбольной сборной РФ Эпифания Принс продолжает участвовать в матчах Евробаскета-2017 в Чехии, несмотря на высокую температуру и плохое самочувствие.

Как сообщает портал Sports.ru, уроженка Бруклина почувствовала себя плохо еще в воскресенье. Она не принимает участие в тренировках, но отказывается пропускать встречи.

Ожидается, что сегодня 29-летняя баскетболистка выйдет на игру за выход в четвертьфинал с командой Греции.

Напомним, в Чехии с 16 по 25 июня проходит женский чемпионат Европы по баскетболу. Соперниками сборной РФ на групповом этапе были сборные Бельгии, Латвии и Черногории. Россиянке заняли второе место в группе, сенсационно проиграв бельгийкам.