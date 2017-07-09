Ракетный фрегат «Адмирал Эссен» в воскресенье вышел из Севастополя и взял курс на Сирию, где присоединился к российской боевой группировке кораблей в Средиземном море, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

«Фрегат «Адмирал Эссен» вошел в состав средиземноморской группировки, по плану он вышел [из Севастополя] сегодня. Практика показывает, что выполнение задач продлится несколько месяцев», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что новый ракетный фрегат прибыл на Черноморский флот после перехода вокруг Европы, в ходе которого он произвел ракетные пуски по позициям боевиков ИГ (запрещена в РФ) в Сирии.