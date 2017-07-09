Умер Антон Носик
В Москве умер российский медиаменеджер Антон Носик. Об этом 9 июля сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.
Информацию о смерти Носика подтвердил и блогер Илья Варламов. По его словам, смерть наступила минувшей ночью. Причиной стал сердечный приступ, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на его знакомых.
Антон Носик — известный медиаменеджер, журналист, общественный деятель и популярный блогер. Был редактором крупнейших российских новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. Один из бывших менеджеров холдинга «Рамблер» и службы блогов компании SUP. До марта 2011 года занимал пост главного редактора сайта BFM.ru.
4 июля Носику исполнился 51 год.
В свое время Антон Носик был автором одного из первых блогерских проектов в рунете – «Вечерний Интернет»
В 2011 году он был избран почётным членом Российской академии художеств
С 1990 по 1997 годы Носик жил в Израиле. Там он начал журналистскую деятельность
Антон Носик был редактором изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com