В Москве умер российский медиаменеджер Антон Носик. Об этом 9 июля сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Информацию о смерти Носика подтвердил и блогер Илья Варламов. По его словам, смерть наступила минувшей ночью. Причиной стал сердечный приступ, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на его знакомых.

Антон Носик — известный медиаменеджер, журналист, общественный деятель и популярный блогер. Был редактором крупнейших российских новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. Один из бывших менеджеров холдинга «Рамблер» и службы блогов компании SUP. До марта 2011 года занимал пост главного редактора сайта BFM.ru.

4 июля Носику исполнился 51 год.