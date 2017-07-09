Пермские программисты создали графический редактор, который способен выступить серьезным конкурентом Adobe Photoshop.

Программа называется AliveColors и сейчас находится на стадии альфа-тестирования, сообщает «Звезда».

По данным разработчиков, важной особенностью нового изобретения станет использование AliveColors как профессионалами, так и обычными пользователями. В программе можно будет обрабатывать и ретушировать фотографии, создавать векторные фигуры, фильтры и эффекты. В дальнейшем программисты планирует запуск конкурента Photoshop в мобильной версии.

Старт работы нового графического редактора ожидается через несколько месяцев. Сейчас, отмечают разработчики, AliveColors показывает отличные результаты.