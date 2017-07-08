В Кавказском районе Краснодарского края на автодороге «Темрюк–Краснодар–Кропоткин» произошло столкновение легкового автомобиля Skoda и микроавтобуса «Газель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла около 18:30 по московскому времени, когда водитель иномарки не убедился в безопасности обгона и совершил маневр по встречной полосе.

В результате дорожно-транспортного проишествия погибли водители обоих транспортных средств и находившаяся в Skoda женщина. Также был госпитализирован 13-летний мальчик, пассажир «легковушки».

На место прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи. Проводится проверка.