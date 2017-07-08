Законопроект о запрете судимым за тяжкие преступления возглавлять НКО внесен депутатами курултая Башкирии и членом комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Рамзилом Ишсариным в Госдуму.

«Законопроект направлен на правовое совершенствование деятельности НКО в части установления требований к руководителю, членам исполнительных органов НКО, поскольку значимость и ответственность руководителя некоммерческой организации как вдохновителя и идейного лидера того или иного НКО, численный состав которого может достигать десятки тысяч членов, огромны», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

По мнению авторов инициативы, совершение тяжкого или особо тяжкого преступления «не позволяет заниматься педагогической деятельностью, но не препятствует занятию руководящих должностей в общественных объединениях, в том числе молодежных и детских». Депутаты считают, что этот факт дискредитирует значимость НКО.