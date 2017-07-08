Подводя итоги саммита G20, президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что основными темами на мероприятии были борьба с терроризмом, отмывание денег и уход от налогообложения.

Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что прошедший саммит поможет стабилизировать мировую экономику.

Напомним, на полях G20 состоялась первая личная встреча президентов России и США. Помимо нее Путин провел еще более 10 двусторонних встреч с мировыми лидерами.