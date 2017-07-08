К музеям, которые вовремя не внесут свои предметы из своих коллекций в электронный государственный каталог музейного фонда, будут приняты серьезные показательные меры. Об этом заявил глава Минкульта России Владимир Мединский.

Общее количество музейных предметов, которые будут зарегистрированы в государственном каталоге в этом году, планируют увеличить с 6,715 млн до 9 млн.

Мединский обратился к работникам музея с просьбой заняться каталогизацией как можно скорее. «Если по итогам года мы получим данные о тех, кто принципиально не хочет заниматься исполнением закона, перейдем к национальной русской игре — «показательная порка», — сказал министр культуры в ходе заседания коллегии министерства.