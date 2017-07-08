Президент России Владимир Путин посетит 9–10 июля с рабочей поездкой Екатеринбург, где примет участие в открытии международной промышленной выставки «Иннопром-2017».

«Президент России В.В. Путин совершит 9–10 июля рабочую поездку в Екатеринбург. Глава государства примет участие в открытии международной промышленной выставки «Иннопром-2017», — говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что основной темой выставки в текущем году станет «Умное производство». Участие в выставке примут 640 индустриальных компаний из 17 стран, а 95 государств направили в Екатеринбург свои торгово-промышленные организации.