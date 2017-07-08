Европа готова защищаться, если правительство США признает импорт из ЕС угрожающим национальной безопасности страны. Об том в интервью газете Passauer Neue Presse заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Если США действительно объявят импорт товаров из Германии и Европы угрожающим их нацбезопасности, чтобы тем самым обойти международный запрет на штрафные пошлины, Европа не будет бездействовать. Мы будем защищаться», — сказал немецкий министр.

Габриэль добавил, что в подобных конфликтах проигрывают все стороны.

В феврале этого года о готовности ввести ответные меры заявил соратник канцлера Ангелы Меркель, глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фолькер Каудер. По его мнению, достаточно будет обложить точно такими же сборами американские товары.