Количество пожаров на территории Якутии сократилось с 34 до 26 на общей площади 6,5 тыс. га, сообщает ТАСС.

Однако, по словам замруководителя Департамента по лесным отношениям республики Джулустана Хона, на отдельные районы надвигается сильная жара. Прогноз синоптиков по Якутску на 11 июля - 34 градуса в тени.

Всего на тушении пожаров задействованы 801 человек, из которых 361 мобилизованы из числа местного населения. Также для борьбы с огнем используются 33 трактора. Ранее в республике был введен режима ЧС.