Сайты организаций, ведущих незаконные финансовые операции в интернете, будут заблокированы. Банк России обсуждает с Минкомсвязью проект закона, который наделит финансового регулятора полномочиями включать такие сайты в черные списки. Эту информацию «Известиям» подтвердили в ЦБ.

ЦБ и Минкомсвязь готовят изменения в статью 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В этой статье описывается, какие виды информации в интернете подлежат блокировке по решению уполномоченных органов. Например, за блокировку детского порно отвечает Роскомнадзор, сайтами о продаже или пропаганде наркотических веществ занимается МВД и т.д. Планируется наделить Банк России правом выносить решения о незаконности деятельности финансовой организации в сети. Адреса соответствующих сайтов ЦБ будет направлять в Роскомнадзор для включения в черный список.

— Организации, не имеющие лицензий Банка России, в том числе зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, активно предоставляют интернет-услуги на финансовом рынке, — пояснили в пресс-службе ЦБ. — В первую очередь это касается услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также форекс-дилеров. Кроме того, интернет используется для построения финансовых пирамид. Возникают риски нарушения прав и законных интересов граждан России. Снижается доверие к деятельности финансовых организаций и отечественному финрынку в целом.

В январе 2017 года стало известно, что Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ — администратор зон ru «.рф») наделил Банк России статусом компетентной организации. ЦБ получил возможность в досудебном порядке просить регистраторов доменных имен блокировать сайты, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом и фишинговые. Но эти полномочия распространяются только на зоны .ru «.рф».

В пресс-службе ЦБ сообщили, что в 2017 году Банк России инициировал блокировку порядка 160 информационных ресурсов, осуществляющих незаконную финансовую деятельность.

Новые полномочия позволят ЦБ блокировать для российских пользователей сайты незаконных финансовых организаций, работающих в любой доменной зоне и в любой юрисдикции.

— Полагаем, что реализация такого права будет способствовать более эффективной защите интересов граждан — потребителей финансовых услуг, — объяснили в ЦБ.

По мнению гендиректора компании «Фридом Финанс» Тимура Турлова, законопроект направлен в первую очередь против финансовых организаций из других юрисдикций, оказывающих услуги россиянам. Среди них есть и добросовестные игроки.

Уже сейчас в России борются с фишинговыми ресурсами, которые копируют легитимные, используют их бренд, напомнил руководитель Центра оперативного реагирования CERT-GIB Александр Калинин. Законопроект позволит бороться с незаконной финансовой деятельностью в сети, которая не подпадает под определение фишинга.

Заместитель председателя совета директоров площадки взаимного кредитования «Город денег» Юлиан Лазовский напомнил, что в сети есть сервисы P2P-кредитования. В этом случае граждане предоставляют займы друг другу, без привлечения традиционного финансового посредника. Эксперт выразил надежду, что такие сервисы после принятия законопроекта под запреты не попадут.

— Чтобы закрывать какие-то сайты на этом рынке, необходимо в первую очередь отрегулировать статус самого P2P-кредитования — определиться с необходимостью лицензирования и требованиями к площадкам, — объяснил Юлиан Лазовский. — Насколько нам известно, ЦБ продолжает наблюдение за рынком и не планирует изменений в его регулировании.

В прошлом году при содействии Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России были заблокированы 1588 фишинговых сайтов, угрожающих финансовой и информационной безопасности граждан и национальной платежной системе.

Минкомсвязь не предоставило комментария по теме.