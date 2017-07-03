Центробанк выявил 70 классических финансовых пирамид за первое полугодие, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России. Представители регулятора отметили, что фиксируют тренд на снижение числа финансовых пирамид. Ущерб от их деятельности также заметно сократился: на 73% — до 1,5 млрд рублей. Впрочем, ЦБ зафиксировал две новые тенденции: активный выход российских мошенников в интернет и на международные рынки. По словам экспертов, деятельность онлайн-пирамид будет сложнее пресечь. Впрочем, уровень финансовой грамотности граждан растет, и мошенникам будет сложнее привлечь деньги от населения.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2015 года было выявлено 100 финансовых пирамид, за первое полугодие 2016-го — 90. Таким образом, число мошенников снижается каждый год.

— В целом ЦБ отмечает позитивную тенденцию снижения количества финансовых пирамид, — отметили в пресс-службе Банка России. — Так, за весь 2016 год было выявлено 180 пирамид, за 2015-й – 200. Ущерб от деятельности пирамид также сильно сократился: с 5,5 млрд рублей в 2015 году до 1,5 млрд в 2016-м. Это связано с превентивными мерами, которые совместно проводят ЦБ, правоохранительные органы и органы исполнительной власти в регионах.

ЦБ за последние годы сделал немало для борьбы с пирамидами. Информация о мошенниках публикуется на сайте регулятора, чтобы предупредить население и банки. В прошлом году также был принят закон, который ввел уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид. Максимальный штраф по нему составляет 1,5 млн рублей, максимальный срок лишения свободы — шесть лет.

Одной из последних финансовых пирамид, выявленных ЦБ до принятия закона, стала компания «Росоплата». Она предлагала клиентам взять кредит и вложиться в «высокодоходный бизнес» компании под 400% годовых. Компания уверяла, что вложение кредитных средств в ее бизнес позволит не только покрыть тело займа, но и заработать на процентах.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что тенденция последнего времени — это перенос деятельности финансовых пирамид в интернет.

— Сейчас на долю интернет-проектов приходится 25% выявленных пирамид, 46% приходится на фирмы с признаками фиктивности, 29% — это пирамиды, маскирующиеся под микрофинансовые организации и кредитно-потребительские кооперативы, — отметили в Банке России.

Член адвокатской палаты Москвы Михаил Черба отметил, что международные пирамиды привлекают средства населения под 50% от первоначальных инвестиций, обещают также дополнительные премии. Премии в 15–20% от суммы инвестиций обещаются из дохода, якобы получаемого пирамидой от инвестиций на валютном рынке или в криптовалюты, пояснил эксперт. Но по факту единственным источником пополнения фонда являются взносы участников, подчеркнул Михаил Черба.

По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова, количество пирамид, которые выходят в Сеть и развивают свою деятельность за рубежом, будет расти.

— Возможность сделать всё удаленно, трансграничность, оперативность транзакций, высокая вероятность мгновенных эмоциональных решений — всё это привлекает мошенников, — пояснил Виктор Климов.

Впрочем, по словам Виктора Климова, международные финансовые регуляторы и правоохранительные системы всё чаще используют интернет для принятия превентивных мер в отношении недобросовестных участников финрынков — от прямого поиска компании по признакам и оперативной блокировки сомнительных сайтов до открытых реестров и информирующего маркирования легальных участников рынка, а в будущем и безопасных для потребителя финансовых продуктов.

Директор департамента нефинансовых рисков и финансового мониторинга Росевробанка Марина Бурдонова подчеркнула, что в условиях растущей финансовой грамотности населения мошенникам всё сложнее привлекать в свои компании капитал. По словам эксперта, ЦБ выбрал верную тактику: оперативная реакция на жалобы в совокупности с финансированием различных программ по повышению финграмотности.