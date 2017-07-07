Стратегический союз России и Китая является «угрозой свободному миру». Об этом заявил в пятницу глава министерства обороны Польши Антони Мачеревич в интервью местному телевидению.

По словам министра обороны, РФ и КНР на протяжении последних лет старались скрывать стратегический союз, объединяющий их, и создать впечатление, что такого союза не существует.

«Показывали видимость конфликта между собой, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение Запада и даже некоторых руководителей», — цитирует «РИА Новости» Мачеревича.

Глава военного ведомства Польши высказал мнение, что сегодня ситуация, с точки зрения России и Китая, настолько напряженная, что эти страны приняли решение «снять их камуфляж, что нужно угрожать свободному миру тем, что люди, понимающие реальность, знают давно».

Россия и Китай ранее в совместном заявлении выразили особое беспокойство развитием ситуации в области противоракетной обороны (ПРО), напоминает RT.