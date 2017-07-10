Гражданам, ставшим фигурантами уголовных дел о нарушении ПДД, могут запретить водить автомобиль уже во время расследования. Соответствующие поправки в законопроект об альтернативных мерах пресечения разработало правительство РФ (документ есть в распоряжении «Известий»). Юристы полагают, что для человека, который еще не признан виновным, это ограничение является излишним.

Без водительских прав рискуют остаться на время следствия подозреваемые и обвиняемые по делам о нарушении Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (например, по ст. 264 и 264.1 УК РФ). Кабмин предложил разрешить судам запрещать фигурантам таких дел садиться за руль — с ходатайством о наложении такого ограничения будет выходить следствие. Свою инициативу правительство оформило в виде поправок ко второму чтению в законопроект авторства депутатов-единороссов Ильи Костунова (в седьмой созыв не попал) и Ларисы Шойгу.

Законопроект Костунова-Шойгу

Парламентарии еще в 2015 году предложили коллегам расширить список мер пресечения в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Сейчас суд может отправить фигуранта уголовного дела не только в СИЗО, но и под домашний арест, а также освободить под залог или личное поручительство. Илья Костунов и Лариса Шойгу предложили ввести новые альтернативные меры: запрет на пользование телефоном, почтой и интернетом, а также на определенные действия — например, общение с тем или иным человеком, посещение некоторых мест. Это нужно, например, для того, чтобы исключить давление на свидетелей. Сейчас такие ограничения возможны только при домашнем аресте. Контролировать фигуранта предлагалось с помощью электронных и технических средств, перечень которых должно определить правительство.

Согласно законопроекту, при избрании в качестве меры пресечения залога или домашнего ареста суд мог бы устанавливать для фигуранта уголовного дела одно или несколько ограничений. Но в Следственном комитете РФ эту идею раскритиковали, следует из справки к поправкам правительства, с которой ознакомились «Известия». СКР счел, что применять домашний арест или залог вместе с другими ограничениями означает применять к человеку сразу две меры пресечения. А вот Минюст посчитал это допустимым.

Авторы законопроекта объясняли, что суды зачастую отправляют обвиняемых и подозреваемых под стражу, не применяя иных мер пресечения. Так, по статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2014 году суды удовлетворили более 133 тыс. ходатайств об аресте, тогда как под домашний арест отправились 3 тыс. 333 человека, а под залог вышли 225 граждан. Предлагаемые изменения должны, по мысли авторов, способствовать более частому применению альтернативных мер пресечения. Ведь запреты на звонки или встречи не препятствуют следствию, но при этом не приводят к чрезмерным страданиям человека, еще не признанного виновным.

Если поправки правительства будут учтены, то запрет на управление автомобилем до суда станет еще одним дополнительным ограничением, назначаемым, например, одновременно с залогом. Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении пока не определена.

Мнения экспертов

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов называет идею правительства логичной и правильной. Сейчас в случае изъятия прав гражданин может на срок расследования уголовного дела получить временное разрешение на управление автомобилем, отмечает Шкуматов. В результате возникают коллизии, когда в отношении человека расследуется уголовное дело, например, о «пьяном» ДТП, а он продолжает ездить за рулем. В беседе с «Известиями» Петр Шкуматов предположил, что нововведения позволят избежать «откровенно чудовищных инцидентов». По его мнению, это является способом защитить общество от неадекватных людей.

Адвокат Александр Боломатов, напротив, считает предложенную норму абсурдной и содержащей риск нарушения законных прав граждан.

— Это странная норма — сродни запрету ездить на лифте. Вина человека еще не установлена, может быть, он ни в чем не виноват, а ему уже на много месяцев запрещают ездить на машине. Если не установлена вина, не должны наступать неблагоприятные последствия, — пояснил он «Известиям».

Адвокат, председатель коллегии «Каневский, Чургулия и партнеры» Герман Каневский отмечает, что цели законопроекта — обеспечение прав личности, исполнение общепризнанных международных норм права. С учетом доработки они нужны, сказал Каневский «Известиям», так как дифференцируют меры пресечения и призваны гуманизировать правоотношения в целом. Каневский считает, что ограничивать право управления автомобилем до суда можно, но только для фигурантов дел о совершении ДТП в состоянии опьянения.

Необходимо в реальности обеспечить условия для применения предложенного инструментария, подчеркнул адвокат Алексей Михальчик.

— Следствие чаще всего выходит в суд сразу с ходатайством об аресте, и адвокаты в ряде случаев расценивают это как средство давления на фигурантов. Поэтому введение альтернативных мер можно только приветствовать, — сказал «Известиям» Алексей Михальчик. — Но надо, чтобы они реально применялись. Иначе мы рискуем получить декларативную норму, которая почти не работает.

По мнению эксперта, в законе нужно прописать условия, при которых альтернативные меры пресечения будут предпочтительными — например, в отношении предпринимателей или по нетяжким, ненасильственным и неумышленным преступлениям.