Правительство России внесло поправки в правила дорожного движения. Согласно новым правилам, оставлять детей до семи лет одних в припаркованной машине запрещено.

Издание Lenta.ru пишет, ссылаясь на подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым предписание, что несовершеннолетних детей постарше также нельзя оставлять в машине и просить присмотреть за младшими.

В том же постановлении в новой редакции имеется пункт 22.9 ПДД, где указывается, что перевозка детей до 12 лет в машинах допустима только с использованием специальных удерживающих устройств. Они должны соответствовать весу и росту ребенка.

Помимо этого, в документе по-новому изложены положения раздела приложений к ПДД — с требованиями к линиям, стрелам, надписям и другим обозначениям на проезжей части.