В городе Шахты Ростовской области обнаружили незаконную врезку в газопровод. В связи с выявленными нарушениями от газоснабжения отключат около 25 домов поселка Новогрэссовский.

На данный момент не установлено, кто без разрешения собственника врезал газорегуляторный пункт в поселке. Как сообщает RostovGazeta, безопасно эксплуатировать данное оборудование нельзя.

Решение в отношении собственника пункта примет районная прокуратура. Жильцам домов в поселке Новогрэссовский, которые получали газ через незаконную врезку, выплатят материальную помощь.