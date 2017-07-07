Археологи Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева вновь отправятся на исследование финно-угорского могильника «Кузинские хутора» в Костромской области.

Специалисты института будут искать следы древних мари. Могильник является историческим памятником и находится недалеко от города Шарья в Костромской области на берегу ручья Кузинки. Как сообщает ИА «МариМедиа», памятник раннесредневековой древнемарийской культуры на сегодняшний день является самым северным. Однако захоронения перекрываются другой группой, по предварительным данным, пермскими финно-уграми.

Стационарные исследования памятника экспедиция института проводила еще в 2014 году. Тогда в ходе работ были обнаружены не только захоронения, но и погребальный инвентарь, в частности украшения, оружия, орудия труда и костюмы.