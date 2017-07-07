С 2018 года бюджетникам поднимут зарплаты. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Как информирует «Газета.ru», решение по размерам индексации зарплат бюджетникам будет принято осенью.

Министр отметил, что были произведены все необходимые рассчеты, а бюджет будет подготовлен в сентябре.

«Я не думаю, что будет какая-то дифференциация, будет определена как минимум четырехпроцентная индексация», — сказал Топилин.

Министр заявил, что повышение коснется более 5 млн человек.