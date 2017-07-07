Россия считает эффективным соглашение стран ОПЕК об ограничении нефтедобычи. По словам представителя Минэнерго, на данный момент РФ Россия на данный момент считает инициативу эффективной.

Согласно представителям энергетического ведомства России, эта мера поспособствует стабилизации нефтяных рынков. «Вчерашние данные по коммерческим запасам в США, еще раз показавшие существенное снижение, это подтверждают», — сообщил представитель министерства.

По его словам, министерство сочло необходимым дать разъяснение в связи с участившимися трактовками некоторыми СМИ комментариев о позиции России относительно инициативы по стабилизации нефтяных рынков, «носящими явный спекулятивный характер и часто базирующимися на недостоверных источниках».