Возможный закон, обязывающий родителей отправлять на лечение ВИЧ-инфицированных детей, окажется очередным «действием на публику», если не заработает система учета подобных случаев, сказал «Известиям» управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

Ранее член комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина сообщила о подготовке законопроекта, обязывающего родителей отправлять на лечение ВИЧ-инфицированных детей. Парламентарии займутся разработкой документа в осеннюю сессию. Поводом стали случаи гибели ВИЧ-инфицированных детей из-за отказа родителей лечить их.

«На данный момент заставить родителей лечить больного ребенка можно только через суд. Проблема в том, что не работает сама система учета таких детей и не выявляются случаи неоказания им помощи. Поэтому сложно сказать, есть ли смысл принимать отдельный закон, который вводит обязанность родителей отправлять на лечение ВИЧ-инфицированных детей. Если закон будет принят, но система учета таких случаев не заработает, то это окажется очередным «действием на публику»: случилась трагедия, приняли закон, ничего не изменилось», — отметил Старинский.

Если же в законе будут прописаны все нюансы выявления таких случаев и он поможет системе заработать, то, конечно, его принятие необходимо, подчеркнул эксперт.

«Стоит, правда, отметить, что закон должен касаться не только детей с ВИЧ-инфекцией, но и любых тяжелобольных детей, родители которых не оказывают им надлежащую медицинскую помощь», — заключил Старинский.