Южная Корея планирует предложить КНДР провести переговоры по военным вопросам, а также организовать встречу по линии Красного Креста.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

План военных переговоров обсуждается правительством на рабочем уровне и будет полностью объявлен для всеобщего сведения в ближайшее время, заявила представитель южнокорейского министерства по делам объединения страны Ли Юджин.

По ее словам, правительство ожидает положительный ответ от КНДР и работает над имплементацией ранее вышедших предложений президента Мун Чжэ Ина о возобновлении с КНДР встреч между разобщенными из-за раскола страны родственниками.