Сергей Егоров, который обвиняется в массовом убийстве девяти человек в дачном кооперативе в Тверской области, на очной ставке с выжившей женщиной признал свою вину.

«На очной ставке Сергей Егоров признал вину в совершении убийств»», — заявил адвокат потерпевшей Андрей Мишонов.

Напомним, 4 июня на территории садового товарищества «50 лет Октября» вблизи поселка городского типа Редкино Тверской области мужчина убил девять человек из охотничьего карабина. Он был задержан на месте преступления сотрудниками полиции.