Жители России стали меньше экономить на еде, одежде, обуви и даже отдыхе. Если весной 2016-го сокращать расходы на продукты были вынуждены больше половины граждан (51%), то весной 2017-го — немногим больше трети (35%). Это связано не только с некоторым ростом доходов, но и c тем, что граждане адаптировались к непростым экономическим условиям. К таким выводам пришли специалисты Института социологии РАН. Кроме того, россияне выработали стратегии улучшения материального положения. Самые популярные среди них — выращивание овощей и фруктов, разовые подработки и сдача недвижимости в аренду.

Институт социологии РАН провел опрос среди четырех тысяч респондентов от 18 лет и старше, чтобы выяснить, как они адаптируются к экономической ситуации. Исследование «Российская повседневность: от кризисной к посткризисной реальности» показало, что весной этого года по сравнению с весной прошлого граждане стали меньше экономить на еде (35% к 51%), одежде и обуви (47% к 61%), отдыхе и туризме (44% к 49%) и больше тратить на товары не первой необходимости. Также замечен рост займов (с 7% до 10% за три года) и сдачи квартир (с 3% до 5%). При этом накоплений нет у трети населения. По оценке социологов, россияне продолжают находиться в непростых экономических условиях, но большинство сумели к ним адаптироваться.

Самая распространенная стратегия адаптации — экономия. Но за год несколько выросла доля респондентов, которые считают, что их доходы достаточны, чтобы не экономить (с 6% весной 2016-го до 10% весной этого года). Также возросла доля тех, кто планирует продолжать жить, как раньше, а при необходимости «что-то придумать» (с 7 до 11%). Остальные 80% участников опроса отмечают, что кризис внес корректировки в их модели потребления.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков отметил позитивную тенденцию, зафиксированную в исследовании.

— Возможно, она связана с тем, что с начала года реальные доходы россиян стали понемногу расти. Это ведет к повышению некоторой уверенности людей в своих тратах, — сказал он «Известиям».

Самой распространенной стратегией улучшения материального положения остается работа на дачных участках. Весной 2014 года обеспечивающих себя продуктами, выращенными своими руками, было 20%, сейчас — 32%. Кроме того, 5% россиян торгуют продуктами с огородов. Второй по популярности стратегией стал поиск дополнительного заработка — 27% опрошенных ищут разовые и временные подработки, хотя и говорят, что это не является основным источником дохода, 24% подрабатывают по совместительству.

Есть и другие способы улучшить материальное положение. Так, к сдаче в наем жилья, гаража или дачи прибегают 5% респондентов против 3% три года назад. Те же цифры характеризуют переобучение и переквалификацию для смены работы. Еще 3% опрошенных выезжают на сезонные заработки, хотя три года назад никто не указывал это в качестве способа улучшения экономического положения.

По словам директора кадрово-консультационной компании «Рекконс» Эльмиры Давыдовой, ситуация на рынке труда сегодня мало отличается от прошлогодней. Явного оптимизма у соискателей работы нет, но нет и пессимизма.

— Экономика ни сейчас, ни год назад не рухнула до того, чтобы, например, представители среднего класса не могли позволить себе заплатить за обучение своих детей, за их будущее, — комментирует она.

Распространены среди россиян и «пассивные» стратегии улучшения материального положение: займы и получение помощи от родных и друзей (каждый пункт указали по 10% респондентов). Частое использование заемных средств говорит о некотором росте социального оптимизма, полагает доктор экономических наук Александр Щербаков.

— Те же причины у роста сдачи квартир, — комментирует он. — С одной стороны, кто-то их снимает, значит, люди рассчитывают на свои доходы. С другой, сами арендодатели ведут себя активнее, что говорит об оживлении экономической конъюнктуры в целом.

О наличии финансовых сбережений этой весной заявил 31% опрошенных — столько же, сколько три года назад. 33% вообще не имеет никаких накоплений (в 2014-м их было 39%).

По словам социолога и психолога Людмилы Поляновой, россияне по-прежнему не планируют свою жизнь на годы вперед. Сегодня планирование ограничивается несколькими месяцами, в лучшем случае — годом–двумя.