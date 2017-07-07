Руководитель российского Министерства финансов Антон Силуанов полагает, что встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 позитивно отразится на мировой экономике.

Как сообщает «Газета.ru», министр отметил, что проблема санкций не поднималась на саммите и дает высокую оценку прошедшим переговорам.

«Всегда хотелось бы, чтобы результаты таких встреч давали какой-то позитивный результат, в том числе для российской экономики и для мировой экономики», — сказал он.