Россиянина Юрия Мартышева обвиняют по четырем пунктам. Об этом говорят судебные документы. Гражданину РФ инкриминируют тайный сговор, сговор с целью совершения электронного мошенничества, электронное мошенничество и подстрекательство к преступлению.

Кроме того, как сообщает агентство «РИА Новости», приводя цитату из документа, Мартышев и проходящий по одному с ним делу житель Латвии Руслан Бондарь «преднамеренно сговаривались друг с другом и с другими известными и неизвестными суду сообщниками с целью получения незаконного доступа и получения информации с любого защищенного компьютера для обеспечения коммерческих выгод».

Напомним, Мартышев находится в тюрьме города Александрия в США. Диппредставительство России в Америке заявило, что рассматривает арест Мартышева как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями.