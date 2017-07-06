Синоптики пообещали возвращение «нормальной» июльской погоды к середине следующей недели. По их сообщению, в ближайшие выходные, 8–9 июля, ожидается похолодание. Однако после этого над столичным регионом установится перенос теплых воздушных масс с юго-запада, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Помимо этого, метеорологи утверждают, что тенденция на сокращение температурной аномалии сохранится. Ночи пока еще будут прохладными.

«После полудня в понедельник прогнозируется 18–23 градуса, во вторник 20–25 градусов, к середине недели показания термометров вернутся к нормальным июльским значениям», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.