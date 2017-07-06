Горсовет украинского Мукачево в Закарпатской области принял решение переименовать улицу Степана Бандеры в честь покойного главы Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара. Об этом закарпатскую администрацию попросили через письмо представители греко-католического собора.

«Депутатами решено улицу Степана Бандеры переименовать в улицу Любомира Гузара», — цитирует «Газета.ру» сообщение городского совета Мукачево.

Напомним, Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА). Целью этой организации провозглашалась борьба за независимость Украины. В России УПА признана экстремистской группировкой, ее деятельность на территории РФ запрещена.