Внебрачный сын певца Хулио Иглесиаса нашелся в Валенсии. Родство было определено по результатам теста на отцовство. Об этом сообщает агентство EFE.

По словам адвоката 40-летнего Хавьера Санчеса Фернандо Осуна, тест ДНК на 99,99% подтвердил факт отцовства 73-летнего Хулио Иглесиаса. Как сообщает BFM.RU со ссылкой на ТАСС, Санчес много лет пытался добиться признания родства с Иглесиасом. Мать истца — португальская танцовщица, которая якобы состояла в отношениях с известным испанским певцом, когда тот был женат на журналистке и модели Исабель Прейслер.

Как отмечает RT, тест на отцовство удалось провести без ведома самого Иглесиаса. Материал для анализа адвокат Санчеса нашел в мусоре рядом с домом артиста в Майами, где тот проживает в настоящее время. По официальной версии, у певца восемь детей, в том числе популярный исполнитель Энрике Иглесиас.