Ассоциация российских банков (АРБ) предложила передать полномочия Роспотребнадзора по защите прав потребителей финансовых услуг Центральному Банку. Об этой инициативе сообщил «Известиям» президент банковской ассоциации Гарегин Тосунян. Сейчас Роспотребнадзор получает жалобы россиян «и на окорочка, и на депозиты», что неправильно, убеждены банкиры. Они считают, что необходимо детально прописать механизмы защиты граждан по каждому финансовому продукту, а ЦБ сможет более компетентно реагировать на обращения граждан. Соответствующие предложения они направили главе ЦБ Эльвира Набиуллиной. Опрошенные «Известиями» некредитные организации и эксперты идею в целом поддерживают, однако отмечают, что существующие проблемы с жалобами населения на финансовые услуги можно решить и через введение института финансового омбудсмена.

Сегодня интересы граждан при использовании финансовых продуктов защищает Гражданский кодекс и принятый в начале 1990-х годов закон «О защите прав потребителей». Жалобы граждан поступают в Роспотребнадзор и Центробанк, однако регулятор не имеет юридических прав на разрешение споров. Президент АРБ Гарегин Тосунян пояснил «Известиям», что по решению Верховного суда на кредитные организации распространено действие закона о «Защите прав потребителей», при этом специального законодательства по защите потребителей финансовых услуг в России нет. Соответственно, эта сфера передана Роспотребнадзору, который сейчас занимается, по его словам, «американскими окорочками, польской говядиной, грузинским вином и одновременно депозитами, страховками и ценными бумагами». - Если вы внимательно посмотрите историю, то увидите, что каждый раз пленум Верховного суда говорил, что такое положение дел существует до принятия специального закона. Поэтому мы и предлагаем принять специальный закон, потому что считаем, что среди всех организаций наиболее компетентной в вопросе регулирования финансовых услуг является Банк России, - заявил Гарегин Тосунян. Он также отметил, что закон о «Защите прав потребителей» почти не касается финансовой сферы. Новый закон, по его словам, участники финансового рынка планируют разработать совместно с Банком России, дав определения финуслугам, а также прописав способы защиты потребителей по каждому продукту. Первая версия такого закона, по словам Гарегина Тосуняна, может быть разработана уже в 2017 году. Начальник Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков не стал комментировать возможность передачи Банку России полномочий по защите потребителей финуслуг. При этом он не считает приоритетной задачу создания специального закона в этой сфере. Его позиция состоит в том, что все регулирующие права потребителей документы должны быть сведены в единый кодекс. Банк России в ответ на запрос «Известий» сообщил, что рассмотрит предложения АРБ, но также напомнил, что не имеет права законодательной инициативы. - Необходимо отметить, что существующий закон «О защите прав потребителей» нуждается в анализе относительно необходимости внесения дополнений и изменений, связанных с появлением в последнее время ряда новых финансовых продуктов и услуг, которые не были учтены при разработке первоначальной версии закона, - отметили в пресс-служба ЦБ. Исполнительный директор Аналитического центра Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Павел Самиев подчеркнул, что отдельный закон для защиты пользователей финуслуг – распространенная мировая практика. - Для страхового рынка, как и для всех других сегментов финансового рынка, будет очень полезно структурировать систему мониторинга защиты прав потребителей и качества финансовых услуг. Будем надеяться, что отдельный закон и переход регулирования этой сферы в ЦБ повысит эффективность защиты граждан, - прокомментировал Павел Самиев. Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев напомнил, что помимо закона «О защите прав потребителей» в России действует и закон о защите прав инвесторов, который наделяет полномочиями по защите прав потребителей финансовых услуг Банк России. Также интересы клиентов защищают и саморегулируемые объединения финансовых организаций, а в скором будущем, по его словам, в стране планируется появление финансового омбудсмена.