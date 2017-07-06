Банк России считает бесперспективными попытки ограничить оборот наличных денег, их объем в обращении, напротив, будет расти, заявил начальник департамента наличного денежного обращения регулятора Александр Юров в интервью «Российской газете».

«Если вы что-то начинаете запрещать, появляется запретный плод, который становится сладким», — пояснил Юров. По его словам, в ближайшие годы объем средств в обращении будет расти примерно на 5-6% в год. Представитель ЦБ отметил, что необходимо предоставлять людям выбор в способе оплаты. «Представьте стихийное бедствие, электричества нет, что вы будете делать?» — привел пример Юров.