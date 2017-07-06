Сотрудники правоохранительных органов подмосковной Балашихи задержали женщину, сбившую «пьяного мальчика».

Незадолго до этого эксперты ведомства заявили, что у женщины было время и место для маневра, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, 23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика.

В июне следователь вручил отцу ребенка заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в его крови в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в СКР.