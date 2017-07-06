Сокола пустельгу спасла жительница Домодедово из вентиляционной шахты. Птенец не желал добровольно покидать обжитое помещение.

По словам спасительницы сокола, в течение трех дней она слышала, как кто-то скребся в вентиляционной шахте. После того как была открыта вентиляционная решетка, стало понятно, что там не ожидаемый голубь, а птенец сокола. Как сообщает телеканал «360», птицу накормили и напоили, она чувствует себя хорошо. Сокола неоднократно пытались выпустить, однако он отказывается улетать. Поблизости со своим домом девушка нашла соколиное гнездо. Возможно, это и был дом спасенного пернатого.