Петербургский Эрмитаж отказался отдать футбольного предсказателя, кота Ахилла, новому хозяину.

Через год пушистый пророк будет прогнозировать результаты матчей чемпионата мира – 2018. Об этом в четверг журналистам сообщили представители музея и председатель комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

По его словам, кот действительно оказался прорицателем, поскольку угадал почти все матчи. «За год мы подготовимся еще лучше, организуем его продвижение в социальных сетях», — сказал Мушкарев.

Белый эрмитажный кот Ахилл предсказывал результаты четырех матчей Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального.

Как отметил Мушкарев, кот-предсказатель стал очень популярен в СМИ, причем в иностранной прессе, особенно в латиноамериканской.