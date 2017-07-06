Минкомсвязи РФ сообщило, что для посещения матчей Кубка конфедераций было заказано почти 480 тыс. паспортов болельщика.

Граждане России более чем из 1,7 тыс. населенных пунктов заказали 90% всех паспортов. Далее в порядке убывания следуют болельщики из Чили, Мексики, Украины и Германии, всего более 100 стран.

Среди заказавших паспорта болельщиков — 70% мужчин и 30% женщин. 35% болельщиков были представлена в возрастной группе 25–34 года. 13% получивших FAN ID были моложе 17 лет, 2% — старше 65 лет.