Паспорта болельщика перед КК заказали почти 480 тыс. человек
Минкомсвязи РФ сообщило, что для посещения матчей Кубка конфедераций было заказано почти 480 тыс. паспортов болельщика.
Граждане России более чем из 1,7 тыс. населенных пунктов заказали 90% всех паспортов. Далее в порядке убывания следуют болельщики из Чили, Мексики, Украины и Германии, всего более 100 стран.
Среди заказавших паспорта болельщиков — 70% мужчин и 30% женщин. 35% болельщиков были представлена в возрастной группе 25–34 года. 13% получивших FAN ID были моложе 17 лет, 2% — старше 65 лет.