В летнее межсезонье «Локомотив-Кубань» может лишиться одного из своих лидеров — 26-летнего форварда Райана Брокхоффа. По информации «Известий», австралиец, контракт которого с краснодарским баскетбольным клубом рассчитан еще на один год, попросил разрешения провести переговоры с другими командами.

Как сообщил «Известиям» источник в БК «Локомотив-Кубань», руководство краснодарцев уже занимается поисками замены Брокхоффу.

— После двух лет жизни в России Райан хотел бы сменить обстановку, попробовать силы в клубе, который примет участие в Евролиге-2017/18, — рассказал собеседник издания. — Сейчас его агенты ведут активные переговоры с несколькими командами.

По данным источника «Известий», в Райане Брокхоффе заинтересованы турецкий «Анадолу Эфес» (обладатель лицензии категории А на участие в Евролиге) и испанская «Валенсия» (чемпион Испании). В случае перехода австралийца в один из этих клубов «Локомотив-Кубань» должен получить внушительную неустойку.

Райан Брокхофф перешел в «Локомотив-Кубань» после двух сезонов в «Бешикташе», с которым он выступал в Турецкой лиге и Еврокубке. В сезоне-2014/15 форвард приносил «Бешикташу» по 10,9 очка и 5,4 подбора в Еврокубке и 11,5 очка и 6,2 подбора в матчах домашнего первенства. Под руководством Георгиоса Барцокаса австралиец стал главным оружием кубанцев: потрясающий шутер (10-й по эффективности в Евролиге, 68%) помог команде впервые в истории выйти в «Финал четырех» Евролиги.

После ухода Барцокаса Брокхофф остался одним из лидеров клуба. Средние показатели игрока в Единой лиге ВТБ-2017/18 — 8,8 очка, 4,8 подбора, при рейтинге эффективности 11,3. Многим запомнились дальние попадания форварда: в матчах с «Химками» и «Валенсией» Брокхофф забивал со своей половины площадки.

«Локомотив-Кубань» уже расстался с тремя легионерами: американскими защитниками Тэйлором Рочести и Мэттом Дженнингом и греческим центровым Яном Вуюкасом. На замену им пришли центровой Фрэнк Эгелар и защитник Крис Бэбб. В ближайшее время клуб должен объявить о подписании контракта с защитником Тревором Лэйси.

При этом высока вероятность, что в команде останется центровой игрок Кевин Джонс: по информации «Известий», «Локомотив» может воспользоваться опцией в контракте американца и продлить его на сезон-2017/18.

Президент БК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев отказался комментировать трансферную политику клуба. При этом генеральный менеджер краснодарцев Алексей Саврасенко еще в начале июня заявил, что команду ждет серьезное обновление состава.

По мнению чемпиона Европы Никиты Моргунова, «Локомотив» потерял важных для себя игроков.

— Перед Обрадовичем стоит четкая задача — пробиться в Евролигу, — заявил «Известиям» Никита Моргунов. — Для этого ему создаются все необходимые условия, в том числе по трансферам: все переходы согласовываются с тренером. Понятно, что потеря Зубкова, Рочести, Вуюкуса и возможно, Брокхоффа — довольно значительна. Однако, я думаю, что новички смогут быстро вписаться в модель игры Обрадовича. В первых играх сезона Краснодар может буксовать, но постепенно игроки найдут взаимопонимание. Думаю, что «Локомотив», как всегда, будет бороться за выход в финал Единой лиги ВТБ.

В сезоне-2017/18 «Локомотив-Кубань» ждут выступления в Еврокубке. Краснодарский клуб подавал заявку на wild card (специальное приглашение) в Евролигу, однако в нынешнем году ее руководство решило отказаться от практики включения команд в турнир не по спортивному принципу. При этом в Евролиге сыграют сразу пять испанских клубов, что, по сути, является нарушением ее же регламента.

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