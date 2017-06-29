В ближайшее время подмосковные «Химки» подпишут контракт с форвардом краснодарского «Локомотива-Кубань» Андреем Зубковым. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Зубков является капитаном «железнодорожников». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, набирая по 8,4 очка, совершая по 4,2 подбора и отдавая по 1,3 передачи в среднем за игру.

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