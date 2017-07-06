Восемь автомобилей премиальной марки Porsche сгорели на парковке автосалона в Гамбурге в ночь на четверг.

Произошедшее квалифицировано как поджог, сообщили в местной полиции. Там добавили, что на месте обнаружено много улик, но задержать злоумышленников пока не удалось.

Следователи предполагают, что поджечь салон с люксовыми авто могли левые радикалы в связи с проведением саммита «Большой двадцатки», отмечает ТАСС.

Встреча лидеров G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

В дни саммита ожидается крайне активный всплеск протестов, поэтому полиция стянула в город дополнительные силы — более 20 тысяч сотрудников со всей страны, привлечена охрана из других стран.