Пассажиры авиакомпании Qatar Airways могут вновь провозить электронные устройства в салонах самолетов.

"Все персональные электронные устройства могут провозиться в салонах всех самолетов, вылетающих из Международного аэропорта Хамад в США", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Отмечается, что Qatar Airways и Международный аэропорт Хамад выполнили новые требования к безопасности, предъявленные Министерством национальной безопасности США.

Ранее об отмене запрета сообщили авиакомпании Etihad Airways, Emirates и Turkish Airlines.