США сняли запрет на провоз электроники на рейсах Qatar Airways
Пассажиры авиакомпании Qatar Airways могут вновь провозить электронные устройства в салонах самолетов.
"Все персональные электронные устройства могут провозиться в салонах всех самолетов, вылетающих из Международного аэропорта Хамад в США", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Отмечается, что Qatar Airways и Международный аэропорт Хамад выполнили новые требования к безопасности, предъявленные Министерством национальной безопасности США.
Ранее об отмене запрета сообщили авиакомпании Etihad Airways, Emirates и Turkish Airlines.