Российские ученые построили вычислительный комплекс, который будет использоваться для решения задач искусственного интеллекта. Пиковая производительность суперкомпьютера достигает 55 трлн операций в секунду, пишет ТАСС.

Вычислительный комплекс создали сотрудники Вычислительного центра ДВО РАН в Хабаровске при поддержке Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В настоящее время компьютер установлен в «Центре данных ДВО РАН».

Также хабаровский вычислительный центр заключил соглашения о сотрудничестве с IBM и NVIDIA. В частности, по словам его руководителя Сергея Смагина, вместе с IBM будет создан «центр компетенции в сфере развития и использования вычислительных и аналитических платформ на основе открытых технологических стандартов, развиваемых международным консорциумом OpenPOWER».

Сегодня вычислительный центр входит в кластер краевого авиа- и судостроения вместе с «Гражданскими самолетами Сухого», авиационным предприятием в Комсомольске-на-Амуре, Амурским и Хабаровским судостроительными заводами.