По информации агентства «Автостат», цены на новые легковые автомобили в России выросли на 45%. Исследование проводилось с 2014 по 2017 год, пишет ФАН.

Эксперты считают основной причиной роста цен является ситуация на валютно рынке, внутренняя инфляция и увеличение себестоимости производства. Некоторые эксперты не исключают дальнейший рост стоимости автомобилей в России из-за падения курса рубля.

В начале 2017 года средняя цена новой машины в России составила 1 миллион 340 тысяч рублей.