Строительство первой «внешней» российской промышленной зоны в Египте может начаться в 2019 году.

Об этом сообщил прессе замминистра промышленности и торговли России Глеб Никитин.

Политик сообщил, что проект межправительственного соглашения о создании и обеспечении условий деятельности российской промышленной зоны уже подготовлен. Обе стороны планируют подписать его в конце 2017 года.

«При соблюдении всех необходимых условий строительство инфраструктуры первого этапа промзоны может начаться в 2019 году», — сообщил Никитин.

Он пояснил, что этот проект призван продемонстрировать целесообразность экспансии на внешние рынки через третьи страны.