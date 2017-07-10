Корпус морской пехоты (КМП) США заказал разработку тяжелых дронов, способных вертикально взлетать с десантных кораблей и решать ударные задачи. В перспективе они могут сделать ненужными большие и уязвимые авианосцы. Впрочем, отечественные эксперты скептически оценивают перспективы нового амбициозного проекта, который, в первую очередь, нужен, чтобы компенсировать недостатки других дорогостоящих систем.

Новые БЛА, получившие рабочее название MUX, должны будут наносить удары по наземным целям, а также прикрывать десантные конвертопланы MV-22 Osprey. Об этом официально заявили в штабе КМП. Дальность полета и скорость новых БЛА должна соответствовать аналогичным показателям конвертопланов, а комплект вооружения будет примерно таким же, как у истребителей-бомбардировщиков F-35B. Предполагается, что управлять полетом будет искусственный интеллект, а людям-операторам на земле останется только контролировать применение оружия и работу сенсоров.

БЛА MUX, скорее всего, будет представлять собой летающее крыло с соосным винтом в носовой части. Взлетать и садится он должен вертикально — на хвост. Другой вариант — полноценный конвертоплан с поворотными двигателями, представляющий собой уменьшенную версию инновационного пилотируемого аппарата V-280 Valor разработки Bell Helicopter.

Беспилотники MUX смогут находиться в воздухе дольше, чем пилотируемые системы. А при наличии дозаправки в воздухе кораблям-носителям не нужно будет входить в зону действия береговой обороны противника.

Разработка MUX поручена консорциуму, возглавляемому корпорацией Northrop Grumman, которая уже создала опытный образец разведывательного БЛА для ВМС США под названием TERN. Ее партнерами по проекту станут Boeing и Bell Helicopter. Разработка новых дронов должна быть завершена к 2026 году, однако, первые тестовые полеты начнутся уже в 2017 году.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал «Известиям», что в последнее время американские военные увлеклись полуфантастическими проектами, которые на поверку оказываются чрезвычайно дорогими как в разработке, так и в производстве.

— При этом их боевая эффективность остается под вопросом, — констатировал эксперт. — Это касается и конвертопланов Osprey и разработанной для КМП версии истребителя-бомбардировщика F-35. У «Оспреев», например, нет огневой поддержки, поскольку существующие ударные вертолеты просто не поспевают за ними. Кстати, это одна из причин разработки БЛА MUX.

По мнению Козюлина, скорее всего, новым беспилотникам, которые заказал КМП, уготована непростая судьба.

— Не зря разработчики запросили так много времени на доводку аппарата, ведь им придется искать или создавать совершенно новые технологии и инженерные решения, — отметил специалист. — Но в принципе, такой дрон американцам необходим, чтобы сохранить превосходство над соперниками. Ведь военно-морская мощь Китая растет очень быстро, и уже возникают серьезные трения в АТР. При наличии БЛА-заправщиков дальние рейды палубных беспилотников MUX вполне реальны, но сперва их нужно создать.

Разработчики системы считают, что ее появление сделает ненужными большие авианосцы, поскольку для базирования новых дронов будут использоваться амфибийные десантные корабли типа America. Это может означать закат эры суперавианосцев, которые уязвимы для противокорабельных ракет, например, китайских баллистических DF-21.