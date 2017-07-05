К ремонту дороги на пересечении Красноармейского проспекта и Молодежной улицы приступили рабочие «Барнаульского ДСУ-4». Асфальт обвалился через неделю после ремонта дороги.

Специалисты установили, что обрушение небольшого участка проезжей части произошло из-за подмыва грунта, в результате чего неиспользуемая теплокамера переполнилась водой после дождя. Сейчас ее забетонировали и обрезали старые коммуникации, сообщает altapress.ru.

В ближайшее время провал на дороге заасфальтируют. Также на участке решено сделать водоотведение. Во время работ по восстановлению целостности дорожного полотна движение не перекрывали.