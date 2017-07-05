В Бокситогорском районе Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с ремонтным поездом, в результате инцидента с рельсов сошла одна тележка. Согласно данным МЧС, никто не пострадал.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда для ликвидации последствий.

«Транспортными полицейскими установлено, что произошел сход одной колесной пары электровоза. Пострадавших нет, от пассажиров жалоб не поступало», — сообщили в управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Причины аварии предстоит определить. Информация о задержках в движении поездов в настоящий момент выясняется.