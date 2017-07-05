Известный в прошлом психотерапевт Анатолий Кашпировский начал проводить сеансы исцеления в Нью-Йорке, США. Специалист встречается с клиентами в одной из гостиниц на Брайтон-Бич, где живет много выходцев из СССР.

По словам помощника Кашпировского, в Соединенных Штатах у нет отбоя от клиентов, но психотерапевт работает и в России.

«У него либо выступления, либо частные консультации. Интерес к нему не угас!» — цитирует сайт «Комсомольской правды» помощника.

Билет на сеанс Кашпировского стоит $35. Клиентам обещают помочь похудеть, вылечить кариес и избавить от аллергии.

Иногда сеансы проходят под романсы, которые исполняет сам 77-летний психотерапевт.

Анатолий Кашпировский отправился гипнотизировать США https://t.co/XaPJR54HlJ — ORFERIUS (@orferius) 5 июля 2017 г.

Целитель также проводит «дистанционные трехминутки». Последняя была посвящена избавлению от храпа и коррекции носа. О результатах сеанса не сообщалось, передает BFM.RU.