Полномочия по управлению школами планируется передать от муниципалитетов к регионам менее чем за три года, заявила в среду министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

«У нас нет 5–10 лет. Я думаю, это будет даже быстрее, чем за 3 года, потому что это необходимость времени», — сообщила глава Минобрнауки.

По мнению Васильевой, данная модель управления является наиболее эффективной и не требует затрат. «Сейчас при муниципальном управлении есть единицы, которые отвечают за школьные дела. Если вы эти единицы сокращаете и переводите на региональный уровень, то у вас идет оптимизация даже на низовом уровне, потому что такое количество административных единиц является излишним», — считает министр.

Васильева отметила, что самоуправление тормозит качество развития системы образования, в то время как региональное управление позволит правильно распределять выделенные средства.

«Все говорят, что сфера недофинансирована, но даже то, что есть, должно идти в правильное русло», — заключила глава Минобрнауки. По словам министра, уже в ближайшее время будут определены 11–12 пилотных регионов, которым отдадут полномочия по управлению школами.